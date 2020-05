nyheter

I revidert nasjonalbudsjett er det kommet forslag om å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret for oppdrettsnæringen. Forslaget vil gi kommuner og fylkeskommuner en samlet årlig inntekt på rundt 500 millioner kroner, men samtidig innebærer forslaget at tildelinger fra Havbruksfondet endres.