I perioden rundt 12. mars, datoen da Norge ble satt i koronalås, gikk nordmenn mann av huse for å sikre seg nødvendigheter man var overbevist over at butikkene ville gå fri for. I en kort periode var det ville tilstander i kassakøen, som følge av utstrakt hamstring av dopapir og gjær, paracet og antibac, hermetikk og bleier. Ting vi ut fra den enorme populariteten post-lockdown skulle tro det var umulig å overleve uten.

Det viste seg at hamstringen var helt unødvendig. Da bilder av velfylte lagre med milevis av toalettpapir og butikkhyller som ble fylt opp på ny og på ny tok plass i mediebildet, avtok også hamstringen. Med unntak av en dipp i tilgangen på gjær, mest fordi alle bestemte seg for å besørge gjærbaksten selv, var det ikke mye å skryte av med østblokktilstander i dagligvarebutikken. Mye fordi dagligvarebransjen har lært seg hvordan kjøpsmønsteret endrer seg når forbrukeren føler seg utrygg. Dagligvarebransjen var forberedt. Lagrene var ekstra fulle før koronanedstengingen fant sted.

Man skulle tro vi hadde lært. Men denne uka var det påan igjen. Etter at Folkehelseinstiuttet ymtet fram at det kan bli aktuelt at folk må belage seg på å bruke munnbind i visse sammenhenger og settinger, begynte salget å ta seg opp mens bestillingene tikket inn på apotekenes nettbutikker. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har varslet at det straks vil komme nye råd for blant annet munnbind, reiser med kollektivtransport og hvordan man skal begrense smittespredning. Klare råd om munnbindbruk ble varslet.

Meldingene fra FHI førte til at det de siste par dager meldes om ville tilstander. Tryggheten som finnes i et velfylt skap med munnbind kan tydeligvis ikke undervurderes.

Så ille er det blitt at prisene på munnbind steg voldsomt, etter en mangedobling av salget. Apotekene måtte be folk om å ikke hamstre, lik dagligvarekjedene manet til måtehold i mars. Forskjellen nå er at man til tross for at det ventes større leveringer, ser det som vanskelig å spå hvor heftig hamstringen blir. Og det er kun en vare det hamstres på nå.

Vi mener det er riktig å se på hvordan bruk av munnbind kan bidra til økt smittevern. Munnbindbruk under flyreiser tok ikke lang tid å implementere. Og det er fint mulig å tenke seg munnbind under kollektivreiser med buss eller trikk/tog, i bygninger eller rom der det befinner seg mange mennesker, eller i forsamlinger med mange mennesker. Samtidig må det ikke bli slik at vi glemmer øvrige råd for å hindre smitte. Vi må vokte oss vel for å hindre at munnbindet blir en hvilepute. Det kan i verste fall føre til økt smittespredning heller enn det motsatte.