68 tannleger går til massesøksmål mot fylkeskommunen

nyheter

Skal fylkeskommunen kunne forlange at deres tannleger og tannlegesekretærer må jobbe helgevakter og helligdagsvakter? Det er stridens kjerne i en tvist mellom tannlegene og Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Dette har vært en pågående tvist over to år. Vi har forsøkt å komme til enighet lokalt, men vi står så langt fra hverandre når det gjelder det juridiske, sier Lina Berg Valnes, juridisk leder i avdeling for personal og organisasjonsutvikling i Troms og Finnmark fylkeskommune.

68 tannleger har nå tatt ut søksmål mot arbeidsgiveren i Troms og Finnmark fylkeskommune, i både tingretten og arbeidsretten. Tannlegeforeningen bistår tannlegene, mens KS fører saken for fylkeskommunen.

Vært en frivillig ordning

I omtrent 20 år har det i Tromsø vært en tannlegevakttjeneste i helgene og helligdager. Midt-Troms og Harstad har på sin side en beredskapsordning med tannleger i beredskap på hjemmevakt. Vaktene varer to timer og fylkeskommunen pålegger nå tannlegene å jobbe tre til fem i løpet av året.

Tannlegevakta har tidligere vært regulert av en særavtale mellom tannlegene og fylkeskommunen. Men særavtalen er nå sagt opp, etter uenighet om vakttillegget. Som følge av dette har fylkeskommunen pålagt arbeid på vaktene.

– I alle år har det vært inngått en lokal særavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere angående tannlegevakta i helgene og helligdager. Det er i alle år den som har gitt det rettslige grunnlaget for vaktene. Det har også vært en ordning som har vært basert på frivillighet, mens det nå er blitt pålagt av arbeidsgiver, sier John Frammer, forhandlingsleder og leder av jussavdelinga i Tannlegeforeninga.

Vil ha høyere tillegg

Tannlegeforeninga mener de har moderate krav, og viser til at helge- og helligdagsarbeid ikke er omtalt i arbeidskontrakten med arbeidsgiver.

– Godtgjørelsen for å jobbe helg og høytid har ikke vært lønnsregulert på en årrekke. Som følge av manglende regulering gikk den lokale tannlegeforeninga til oppsigelse av avtalen med mål om forhandling og nye satser. Men vi opplever at det ikke har vært noen forhandlingsvilje hos arbeidsgiver, og forhandlingene har brutt sammen, sier Frammer.

Forhandlingene har foregått lokalt mellom Tannlegeforeninga og fylkeskommunen. Etter bruddet har foreninga sentralt blitt engasjert, uten at de heller har klart å lykkes i å komme til enighet med fylkeskommunen.

Vil ikke ha dikterte lønnsvilkår

I dag er vakttillegget for ei helgevakt 1.500 kroner, mens det er 1.800 kroner for helligdagsvakt. Til sammenligning var tilleggene 1.000 og 1.500 kroner for 17 år siden. Foreningen gikk inn i forhandlingene med krav om at tilleggene skulle følge vanlig lønnsjustering til 1.800 kroner for helg og 2.083 på helligdager. Kravene ble senket i forhandlinger, uten at partene klarte å komme til enighet.

Fremmer konkluderer:

– Tannlegene har aldri sagt nei til å jobbe tannlegevakta, men har sagt nei til diktert lønn og arbeidsvilkår, uten at tariffsystemet følges.

Saken er berammet for Nord-Troms tingrett i oktober, og skal også gå for arbeidsretten i Oslo. Tingretten tar stilling til arbeidsavtalen, mens arbeidsretten tar stilling til spørsmål knyttet til tariffavtalen. Tannlegeforeningen tar tannlegenes kostnader i forbindelse med søksmålet.