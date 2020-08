Høstforkjølelse fører til flere tester: – Det skremmer meg

nyheter

Etter et møte i kriseledelsen i Kåfjord kommune har det kommet frem at testingen i kommunen har økt betraktelig de siste par ukene. Dette melder de i en pressemelding.

– Den massive økningen i antall tester den seneste tiden gjenspeiler at det i befolkningen nå foregår en smitte av vanlig høstforkjølelse.

Det som bekymrer kommuneoverlegen er at om en vanlig forkjølelse, som smitter på samme måte som korona gjør, får løpe løpsk, vil også en eventuell koronasmitte gjøre det samme.

– Det skremmer meg. Vi har ingen smitte nå i Nord-Troms, men om en forkjølelse får spre seg såpass lett, så er jeg redd hvordan det skal bli om vi får koronasmitte hit, sier kommuneoverlegen.

Pressemeldingen sier at utbrudd av korona på størrelsen av den høstforkjølelsen vi nå har kan føre til lokale nedstengninger til man igjen har kontroll over situasjonen.

Kommuneoverlegen frykter også at folk etter en lang periode uten smitte, og lettelser i smittevernreglene fører til at folk har en annen holdning enn de hadde i vinter.

– Her i vår region, hvor vi ikke har hatt noen særlige utbrudd er det annerledes enn i Østlandsområdet, hvor mange kanskje har sett noen som har vært alvorlig syke, og dermed har en annen holdning.

Hun frykter at folk nå begynner å gå lei.

– Jeg tror folk begynner å bli litt lei, og rett og slett blir litt mer slepphendt. Det, i forbindelse med åpning av skoler, barnehager og at folk er tilbake på jobb etter fellesferien tror jeg er en stor faktor. Samtidig tror jeg at noen av oppslagene nå i august har skjerpet en del folk, men kanskje ikke nok.

Monsen Pedersen ønsker å minne folk på å overholde de gjeldende smittevernrutinene.

– Det viktigste er å holde seg hjemme dersom man er syk. Dette gjelder også for milde symptomer. En vanlig misforståelse er ofte at dersom man tester negativt for korona, så er man ikke lenger i karantene. Karantene er derimot for frisk befolkning helt uten symptomer som kan ha vært utsatt for smitte. Isolasjon er for de som faktisk tester positivt for korona.