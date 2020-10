Hedonistisk blings. Med is!

nyheter

Denne uka skal vi unne oss en iskrem-sandwich. Snakker vi da om en variant av den gamle kjenningen fra kiosken, den med fløteis mellom to lag med brun kjeks? Niks. Den er riktignok kanongod, og en inspirasjon for ukas oppskrift, men nå skal vi dra det mye lengre. Vi skal rett og slett presse en overflod av godsaker inn i et format som kan spises med hendene. Noen vil kanskje kalle det «smør på flesk», men hedonistiske iskrem-elskere kommer garantert ikke til å klage.