Fortsetter med ferskfiskordningen

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at man har valgt å forlenge ordningen fram til 6. desember i første omgang.

Ferskfiskordningen bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien og sikrer tilgang på fersk fisk til markedet. For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, utvider vi nå ordningen. Vi vil gjøre en ny vurdering i desember, dersom det viser seg å være et behov for det, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Ifølge departementet lå ferskfiskordningen i år an til å være oppfisket i november. Når ordningen forlenges, så er det med en bonus på 30 prosent.

-Dette er noe aktører fra Båtsfjord, Vest-Finnmarkrådet, Sjømatbedriftene og flere andre har etterlyst, og jeg er glad for at vi kan komme dem i møte, sier Ingebrigtsen.

Fakta (Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet)