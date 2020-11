Grønnsakenes konge

nyheter

Jordskokken var poteten i Norge før poteten! Jeg vet da søren om det stemmer, men jeg har hørt det så mange ganger at det begynner å kjennes som en sannhet. Hvis det er korrekt, kan jeg ikke fatte og begripe at man valgte å bytte ut søte, smaksrike og lubne jordskokker med trauste, tørre knoller av matpoteter. Det må ligge noe mer i dette enn smak, vil jeg tro. At poteten var enklere å dyrke, hadde lengre sesong og bedre holdbarhet var nok en større drivkraft enn ren sensorisk nytelse i fordums tid.