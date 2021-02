Avsluttet hjemmefest på Storslett

nyheter

Politiet melder natt til lørdag på twitter at de har avsluttet fire hjemmefester i fylket. to i Harstad, ett på Finnsnes og ett på Storslett.



Politiet ga beskjed til vedkommende som bor på adressen på Storslett at festen måtte opphøre og deltakerne fikk beskjed om og trekke hvert til sitt.



Ifølge politiet er det ikke registrert om ytterligere ordensforstyrrelser i regionen.