Under budsjettforhandlingene i posisjonen i desember prøvde SV å få forhandlet inn skolefrukt i grunnskolen i Skjervøy. Det lyktes oss ikke.

Skjervøy SV mener at det er viktig å få inn både gratis mat og frukt på skolebudsjettet, men at det ville vært en fin begynnelse å innføre gratis frukt.

I sju år hadde alle ungdomsskoleelever en rett til å få gratis skolefrukt hver skoledag. Regjeringen fjernet denne ordningen i 2014, fordi de ville bruke pengene annerledes. Forskere sier at skolefrukt var det mest vellykkede forsøket en har hatt for å redusere forskjellene blant skolebarn. Forskere sier også at frukt i skolen har en høy effekt på elevers helse og læreevne. Ved å innføre foreldrebetaling falt antall elever med skolefrukt med over 200 000 barn.

Det mest vellykkede forsøket på å redusere disse forskjellene var den norske skolefruktordningen. Flere partier har denne saken på programmene sine, men prioriterer ikke saken høyt nok når budsjettet vedtas. Å motivere for et godt kosthold, utjevne sosiale forskjeller og gi alle barn et bedre grunnlag for å lære og opparbeide seg ei god helse ser vi som et veldig viktig bidrag i arbeidet med å lage en bedre fordeling av godene i samfunnet.

Vi mener det kan være greit å starte med å prioritere gratis frukt i grunnskolen, så lenge vi ikke har kantine på barneskolen. Skjervøy SV vil at kommunen skal ta ansvar for å innføre gratis skolefrukt for alle elever i grunnskolen inntil det kommer statlige midler, men det ser ut til at vi må vente på at regjeringen gjeninnfører skolefrukt i skolen.