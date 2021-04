nyheter

Planene for en ny nasjonalpark ved Treriksrøysa har vært en het potet i Storfjord lenge. Det er mange scooterglade storfjordinger som har vært svært opprørt over planene, men tirsdag kunne ordfører i Storfjord Geir Varvik (H) konstatere at planene for en nasjonalpark ved Treriksrøysa ikke blir noe av.