Tredje sesong med eggplukking i Skjervøy

De to siste årene har man hatt et prosjekt gående siden 2019 der man leier inn folk på vårparten og tidlig sommer til å plukke måseegg i Stussnesfjellet på Skjervøy. Målsetningen er å få ned måseplaggen som beboerne i nærheten av fjellveggen opplever, og i år som de to foregående årene trener kommunen folk til å plukke egg.

Kommunen viser i en stillingsannonse på sine nettsider til at man har tillatelse fra Miljødirektoratet til å plukke egg fra gråmåse og svartbak i Stussnesfjellet i tre år, hvorav 2021 er det siste året med plukking.

Kommunen etterlyser klatrekyndige folk med såkalt "brattkort" som kan klare den utfordrende jobben med å sanke egg i fjellveggen på Skjervøy.

Eggplukkingen skal foregå i perioden 20. mai - 14. juni, og søknadsfristen er satt til 7. mai fra kommunens side.