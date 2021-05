Nord-Norgebanen: - Vi må ha en framtidsrettet løsning

nyheter

Interessant informasjon fra Jørg Westermann, Norsk Bane AS i Ålesund, i Nordlys. Det gjelder utfordringer ved bygging av Nord-Norgebanen. Han beskriver hvilke hensyn som må ivaretas når en skal bygge denne banen sammenhengende fra Fauske til Tromsø.

Det må blant annet tas hensyn til følgende:

Stigning på linja maks 1,25% som begrenser høyder som kan passeres.

Bane på bru blir dyrt fordi en kan ikke masseprodusere pilarer slik en kan gjøre når det bygges på flat mark. I tillegg blir det store utslipp på grunn av arbeidet med betong og armering.

Det må tas hensyn til verneområdene.

Det må tas hensyn til reindrifta.

Det må være plass til tunnelmassene.

Det er mye storsteina ur i enkelte områder og dersom en skal løfta banen ut fra fjellsiden må det bygges kraftige vindskjermer som tåler lufttrykk fra snøskred.

Dette betyr at uansett valg av alternativ så må dette utredes grundig før arbeidet settes i gang. Vi vet jo at dersom beslutninger fattes på et for spinkelt grunnlag så blir det ofte overskridelser. Vi vet også at de som er i opposisjon til den valgte løsningen vil være nådeløse om så skjer.

For egen skyld må jeg tilføye at det er overordentlig viktig at den framtidige løsningen for kommunikasjon i Nord-Norge blir utredet grundig. Løsningen må være framtidsrettet både når det gjelder næringsvirksomhet, transportveiene og transportbehovet. Slik jeg ser det vil det gjelde sjømatproduksjonen, sjømattransporten, annen tungtransport, reiseliv og transport sjøveien. En jernbane inn mot Svenskegrensen må derfor ha nødvendige tilførselslinjer ut til kysten for å ta seg av trailertransporten.