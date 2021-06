Nasjonal rassikringsgruppe: - Et stort gjennombrudd for skredsikring

nyheter

Jenny Følling, leder for Nasjonal rassikringsgruppe konstaterer at Stortinget denne uka, gjennom å vedta Nasjonal transportplan (NTP), "bestemt at Regjeringen skal ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor".