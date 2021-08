Flertall for fylkesdeling i Troms: – Et kraftfullt signal

nyheter

Senterpartiets andrekandidat til stortingsvalget har fått med seg NRK-målingen som viser at 61,7 prosent av innbyggerne i Troms er for å splitte opp Troms og Finnmark igjen. Han mener det er gledelig at prosentandelen som vil tilbake til to fylket er såpass høy.

– Målingen viser og at motstanden mot det tvangssammenslåtte fylket er vel så stor i Troms som i Finnmark. Det er et kraftfullt signal som jeg håper velgerne husker ved stortingsvalget, sier Prestbakmo.

Gigantomani

Prestbakmo viser til at Sp har sagt fra dag 1 at det sammenslåtte fylket aldri burde vært innført.

– Det er en altfor stor konstruksjon, større enn Danmark, og med minimalt med overføring av makt og myndighet, så har Høyreregjeringen med KrF, Frp og V vist hva de mener, nemlig at sentralisering og gigantomani og udemokratiske prosesser er deres oppskrift, fortsetter Prestbakmo, som mener innbyggerne i Troms blir skadelidende hvis storfylket består.

– For Senterpartiet er folkestyre og kort vei mellom folkevalgte og innbyggerne en forutsetning for et lokaldemokrati, med tjenester nær folk og der man tar hele landet på alvor, sier Prestbakmo.

Toget går

Han tror toget går nå hvis man skal få splittet opp fylkene igjen.

– Dette valget er et skjebnevalg på mange vis, for å snu sentraliseringen og ta Nord-Norge på alvor, men også for å få delt Troms og Finnmark. Blir det ikke flertall for det på Stortinget nå, så er jeg redd toget går sier Prestbakmo.