Nestlederen for Ap vil styrke utdanningstilbudene i distriktet

Fredag besøkte nestleder for Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, Nord-Troms for første gang. Med seg hadde han Cecilie Myrseth, som er førstekandidat for partiet i Troms og Finnmark.

Da Framtid i Nord snakket med de hadde de besøkt Nord-Troms studiesenter, som er et desentralisert utdanningstilbud for de som bor mellom UiTs campuser i Tromsø eller Alta.

– Vi går til valg på en kompetansereform for arbeidslivet. Og da er det åpenbart at skal vi lykkes med det, må vi satse mer på desentralisert utdanning, sier Skjæran.

Han sier at det også er viktig å ha gode hovedcampuser i Tromsø og Alta, men for å styrke næringslivet - og ikke minst snu kursen på fraflyttingen - i distriktene, må tilbud som Nord-Troms studiesenter styrkes.

– Den største utfordringen i Troms er at vi mangler folk. For å løse det, er et av svarene å tilby attraktive jobber, men folk må ha utdanning til de også. Trainee ordningen som er her, viser at det er åtte unge mennesker som er kommet til regionen - alle tre som kom i fjor er nå fast ansatt i Nord-Troms, så det viser at det er mulig så lenge man legger til rette for det, sier Myrseth og påpeker også at det er mer som trengs, som boliger.

Nestlederen sier at hvis det blir et regjeringsskifte med en rødgrønn regjering, vil Arbeiderpartiet være krystallklare ovenfor universitetene at de vil forsterke det regionale ansvaret og at de leverer bedre desentralisert utdanning.

Distriktene trenger fagarbeidere

Myrseth sier at det i distriktene er en mangel på lærere og sykepleiere, som hun sier er avgjørende for at kunne leve fullverdige liv. Skjæran påpeker at for unge som ser etter et sted å bo, er nok også gode skoler og helsetjenester viktige.

– Å utdanne nok lærere og sykepleiere er avgjørende for distriktene. Ender de opp med å ha mangel på de fagfeltene, vil det være oppskriften på å tape kampen om ungdommen, sier han.

– Og hele stillinger! Det er særdeles viktig, legger Myrseth til.

– Hva med slike som meg, som ikke ønsker å jobbe som lærer eller innen helse? Skal jeg søke jobb i dag, er det nesten bare slike stillinger som er lyst ut.

På det spørsmålet svarer Myrseth at både oppdrettsnæringen og reiselivet er viktige aktører i distriktene for å skape arbeidsplasser.

– Det som trengs er en aktiv næringspolitikk. Nå har vi en regjering som i åtte år har kuttet i formueskatten til de som sitter på de store formuene - og de bor ikke i Nord-Norge. Vi vil ha en aktiv næringspolitikk slik at de som høster av fellesskapets ressurser må legge mer igjen. Både i form av arbeidsplasser og verdier i lokalsamfunnet, sier Aps nestleder.

– Samfunnskontrakten mellom naturressursene og lokalsamfunnet skal styrkes, påpeker han.

Myrset legger til at det i Nordreisa er noe spennende på gang - nemlig planer om en gamingskole.

– Vi har hatt mange møter med de og i Arbeiderpartiets program ønsker vi en egen strategi for spillutvikling som næring. Vi har vist til Nordreisa flere ganger og heier på det som skjer her. I tillegg har vi fulgt dette opp med både forslag og tiltak i Stortinget for å kunne bygge opp en veldig kul og teknologisk industri, sier Myrseth.

Kraftsenter i havbruks-Troms

Etter besøket ved Nord-Troms studiesenter var turen videre til Mowi på Skjervøy. Arbeiderpartipolitikerne ble spurt om hvorfor de har valgt å besøke Mowi - en gigant i oppdrettsnæringen - i stedet for Arnøy Laks som er lokaleid. Grunnen var Maursundtunnelen, at det rett og slett ikke passet med flyet fra Tromsø og kollonnetidene for en tur til Arnøya.

– Men det er imponerende hvor stor Nord-Troms er i Troms når det gjelder havbruksnæringen. Det er her kraftsenteret i Troms ligger, så det blir spennende å se, sier Skjæran.

Han har vært ordfører i en kommune på Helgeland, og påpeker at han har sett hvor viktig lokaleide havbruksbedrifter er for lokalsamfunnene.

– Når det går godt i havbruksnæringen går det også godt i andre næringer. Da får man også ekstra grunner til å fikse den veistrekningen hvor svært mange vogntog kjører hver dag, sier han.

– Det viktigste vi kan gjøre for næringslivet i distriktet er å fikse de elendige fylkesveiene, sier førstekandidaten for Troms og Finnmark Ap.