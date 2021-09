Kvænangen har det høyeste sykefraværet i fylket, men likevel er det noe å glede seg over

nyheter

Navs ferske tall for Troms og Finnmark, viser at det legemeldte sykefraværet i fylket er på 6,3 prosent. Hvis vi sammenligner med samme kvartal i 2020 så representerer det en økning på 8,4 prosent. Sykefraværet i Troms og Finnmark er ett prosentpoeng over landsgjennomsnittet, som ligger på 5,3 prosent.