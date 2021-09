Ordføreren har tro på nytt brannsamarbeid

nyheter

I kommunestyremøtet i neste uke skal politikerne i Skjervøy ta stilling til et nytt brannsamarbeid i ruinene etter samarbeidet mellom de seks kommunene i Nord-Troms. Formannskapet ga i sitt siste møte tommelen opp for at Skjervøy nå slår sine pjalter sammen med nabokommunen Nordreisa.