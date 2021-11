Foreslår å kutte 21 stillinger i Skjervøy kommune

nyheter

For selv om det er kommunestyret som skal ta den endelige avgjørelsen i saken "Budsjett og økonomiplan 2022-2025", så har kommunedirektør Cissel Samuelsen i Skjervøy kommune en klar ambisjon om å ta ned deler av driften i kommunen.

Forslaget fra administrasjonen innebærer blant annet å gå ned fra to til én avdeling i Eidekroken barnehage og å kutte stillinger på både Skjervøy ungdomsskole og på Årviksand skole.

- Totalt, når man summerer opp, så er det snakk om et nedtak på 21 stillinger. Reduksjonene i skoler og barnehager skyldes jo at barnetallene synker. Det blir mindre kull og derfor tar vi ned stillinger, sier Samuelsen.

Synkende barnetall

I forslaget ligger det inne å blant annet spare fire årsverk i Eidekroken barnehage. I begrunnelsen i saksfremlegget står det følgende "Ut fra dagens barnetall og beregninger for 2022/23, kan de kommunale barnehagene drifte med 5 avdelinger, fire i Prestejorda, og en i Eidekroken".

Til Framtid i Nord sier kommunedirektør Samuelsen at forslagene til reduksjon i Eidekroken barnehage ikke burde komme som noen overraskelse.

- Nei, det bør ikke være uventet. Nå vil det jo vise seg hvordan barnetallene utvikler seg framover, men sånn som det er nå så kunne man gjort et radikalt grep og hatt alle barnehagebarna i Prestejorda barnehage. Men det er et politisk ønske at man skal ha ledig barnehagekapasitet, slik at man kan tilby plasser når det kommer tilflytting til kommunen. Det hadde man ikke trengt å ha, men man har valgt å være litt på tilbudssiden der.

Endringen vil gjelde fra høsten 2022, og ifølge forslaget fra kommunedirektøren vil man spare rundt syv millioner kroner i perioden 2022-2025 på å redusere kapasiteten i Eidekroken.

Oppsigelser?

Hun viser også til en analyse av helse- og omsorgssektoren i Skjervøy kommune, som Telemarksforskning har gjort.

- Den viser at vi drifter ganske høyt i Skjervøy. Blant annet viser analysen at vi relativt sett bruker mye ressurser innenfor hjemmetjenesten. Så vi foreslår å ta ned stillinger der. Vi satser på hjemmebaserte tjenester i Skjervøy, og det skal vi fortsette med. Men vi må være mer kritisk til hvordan vi organiserer de tjenestene og tilbudene vi har. Vi må rett og slett stramme inn livreima litt, sier Samuelsen.

Samuelsen er klar på at det uansett hva som vedtas til slutt, ikke vil bli snakk om noen kommunal masseoppsigelse.

- Slik det ser ut nå, så tror jeg mesteparten kan løses ved vakanser og naturlige avganger. Vi ser i alle fall ikke for oss at det blir en stor oppsigelsesrunde. For de ansatte så håper jeg at dette lar seg løse uten at vi må gå til oppsigelser, sier kommunedirektøren.

Havbruksmidler som egenkapital

Senest i oktober kom nyheten om at Skjervøy får nye 15,3 millioner fra det såkalte Havbruksfondet. Det er kjærkomne midler for kommunen, men likevel foreslår altså kommunedirektøren kutt og innsparinger.

- Havbruksmillionene drysser jevnlig over Skjervøy. Hvordan forklarer du skjervøyværingene at man til tross for pengene ser seg nødt til å kutte og spare inn i kommunen?

- Det er ikke så lett å kommunisere ut akkurat det. Vi har tross alt et stort disposisjonsfond, til forskjell fra mange andre kommuner. Men faren er at vi legger oss på et for høyt driftsnivå som følge av havbruksmidlene, sier Samuelsen, og utdyper:

- Kommunestyret har signalisert at man heller ønsker å gjøre store investeringer - skape nye arbeidsplasser og legge til rette for nye industriområder, slik vi gjør nå på Sandøra. Havbruksmidlene kan bidra til at vi ikke trenger å låne oss opp på alt vi skal gjøre av investeringer framover, men heller bruke havbruksmidlene som egenkapital for de store investeringene, sier Samuelsen.

- Ikke bærekraftig

Ordfører Ørjan Albrigtsen og posisjonen skal presentere sitt budsjettforslag i neste formannskapsmøte, som er 23. november.

Og selv om han åpner opp for å bruke noe av havbruksmidlene på drift, så ser han for seg at det må kun skje i en overgangsperiode der man samtidig bruker litt tid på finne ut hvordan man effektivisere inennfor helse- og omsorgssektoren. For det trengs, ifølge Albrigtsen.

- Ja, vi kan ikke fortsette som vi gjør nå. Det er ikke bærekraftig, så vi er nødt til å ta ned stillinger innenfor helse. Det er ingen tvil om at kostnadene her har vokst enormt - mye mer enn det vi har fått i overføringer fra staten. Man klarer ikke å holde tritt. Når vi får en sekk med penger, så må vi forholde oss til det. Vi kan ikke bare kutte i skole og fritidstilbud for å komme i mål her, sier Albrigtsen.

I kommunedirektørens forslag er ikke havbruksmidlene lagt inn i drift i det hele tatt. Men Albrigtsen er som sagt ikke uvillig til å se på det i en overgangsperiode.

- Vi må rigge oss for fremtiden innenfor helse og omsorg, men vi trenger litt tid på oss til å gjøre det og kjøre gode prosesser. Da mener jeg i en overgangsfase at man kan se på en løsning der man bruker litt av havbruksmidlene til drift, sier Albrigtsen, og fortsetter:

- Tidligere har midlene vært knyttet opp til vekst i havbruksnæringen, men det er gjort endringer der nå. Hvis midlene ikke bare knyttes opp mot vekst, men også mot den produksjonen som faktisk er i havet, så kan vi få en jevnere strøm av penger. Jeg tror ikke vi kommer bort ifra at vi må bruke noe av havbruksmidler til ordinær drift, sier ordføreren.

Rentene går opp

En av de store investeringene som ligger i løypa er den kombinerte brannstasjonen og anleggsstasjonen i Industriveien.

- Den koster 40 millioner kroner og er en stor investering, sier kommunedirektør Samuelsen.

Hun har en viss renteutvikling i bakhodet også.

- Vi har fått en renteøkning, og hvis den fortsetter oppover så vil det slå ut på driften vår. Hvis vi låner til alt vi skal investere, så vil det bli store ekstra kostnader på driftsbudsjettet, sier kommunedirektøren.