Det skal hentes inn 100 milliarder kroner i bompenger, mens 1208 milliarder kroner er statlige midler. Det gikk fram av Nasjonal transportplan , som ble lagt fram fredag.

– Vi ligger opp til noe mindre samlet vekst i de årlige bevilgningene enn forrige NTP. Det er i tråd med det vi tidligere har varslet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han la fram planen.

40 prosent, eller 484 milliarder kroner, går til vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur.

Skyver på storprosjekter

Nygård framhevet at man må gjøre tøffe prioriteringer framover.

– Vi skal bygge nytt der det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi allerede har, sa han.

Nygård understreker det regjeringen tidligere har varslet, nemlig at det ikke vil bli rom for å prioritere de store prestisjeprosjektene.

– Vi har valgt å skyve på noen store prosjekt som koster svært mye for å frigjøre handlingsrom til flere prosjekt i hele landet, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil sette av:

* 574 milliarder kroner til riksveier. 235 milliarder kroner går til drift, vedlikehol, og mindre investeringer.

* 436 milliarder kroner til jernbane. Av dette går 205 milliarder kroner til drift, vedlikehold og mindre investeringer.

* 65 milliarder kroner til fylkesveiene. Opprustning og skredsikring er prioritert.

* Byvekstavtalene forlenges. Det settes av 88 milliarder kroner.

* 34,2 milliarder kroner til farleder, havner maritime tjenester.

* 5,5 milliarder kroner til luftfart.

* En pott på 600 millioner kroner til å ruste opp 14 bruer som er kritisk for militær mobilitet.

Vedlikehold på jernbanen

Også innen jernbanen skal man prioritere mye pengebruk på infrastruktur vi allerede har. Nesten halvparten av pengene går til vedlikehold og oppgraderinger og lignende. Dette vil føre til færre forsinkelser og innstillinger, mener Nygård.

– Økt trafikk og gammel infrastruktur fører til at tallet på forsinkelser og innstillinger er for høyt. Vi skal fremdeles bygge nytt, men framover prioriterer vi å vri innsatsen til fordel for vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer, sier han.

Vil utvide byvekstavtaler

Regjeringen vil også se på om byvekstavtalene skal utvides. Dagens avtaler skal forlenges, og på sikt er det aktuelt å inngå avtaler med Buskerudbyen og Grenland. Tilskudd til fem mindre byer blir forlenget over hele perioden.

Nygård mener dette er regjeringens viktigste virkemiddel for å utvikle god mobilitet og framkommelighet, mindre lokal forurensing, støy og klimagassutslipp. Også her vil regjeringen prioritere eksisterende infrastruktur.

– Restriktive tiltak mot biltrafikk og mer fortetting rundt knutepunkt er lokale virkemiddel som blir enda viktigere for å nå nullvekstmål framover, sier han.

Transportplanen tar også for seg tiltak for å kutte klimautslipp og redusere naturinngrep. For første gang er det inkludert et anslag for beslaget av areal i prosjektene, ifølge samferdselsministeren.