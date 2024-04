Det er i en årsmøteuttalelse at Skjervøy SV og leder Pål Schreiner Mathiesen klargjør standpunktet om at arenaen for Midt-Østenkonflikten må flyttes fra krigsmarken til forhandlingsbordet. Krigen i Mid-Østen og situasjonen det okkuperte Gaza befinner seg i, må ta slutt, ifølge lokallaget.

«Hver dag møter vi den blodige krigen i Midt - Østen i media. Det er over vår fatteevne at vi svikter det palestinske folket ved at vi lar dette fortsette», skriver Skjervøy SV i uttalelsen.

SV-erne på Skjervøy peker på at Gaza i snart 60 år har vært okkupert av Israel. Skjervøy SV mener det er på høy tid at palestinerne «får tilbake sitt land», som formuleringen lyder.

– FN har helt siden 1967 vedtatt en lang rekke resolusjoner som blant annet krever at Israel skal oppheve blokaden av Gaza, at de skal trekke seg tilbake fra ulovlig okkuperte områder, samt legge ned de ulovlige bosetningene på Vestbredden.

Hele uttalelsen:

Midt-Østenkonflikten kan bare stoppes ved forhandlinger!!!

Vi har for mange svikefulle «venner» som til syvende og sist er redd for sine egne posisjoner. I snart 60 år har Gaza vært okkupert av Israel. Konflikten kjempes mellom en sterk israelsk stat og en palestinsk befolkning som lever under en undertrykkende, brutal okkupasjon hvor landet deres bl.a stjeles bit for bit av israelske bosettere med militærmakt i bakhånda.

Palestinere hvor 53% levde under fattigdomsgrensa, arbeidsledigheten var enorm og frykt for liv og helse førte til psykiske lidelser. Et folk som daglig opplevde vilkårlige arrestasjoner, ydmykelser og undertrykking og kamp for å overleve med sine familier. Hamas sitt angrep på sivile i Israel kan ikke rettferdiggjøres, det må fordømmes.

Dette er imidlertid et resultat av 16 års blokade av Gaza, de voksende bosetningene og undertrykkinga palestinerne lever under daglig. Hamas er ikke representanter for alle palestinere. Palestinerne er gisler i sitt eget hjem og har ingen steder å flykte.

Israel driver nå med kollektiv straff i forhold til sitt tap med massivt forsøk på å utrydde Hamas ved å drepe den sivile befolkningen. De siste tallene over drepte palestinere er 27.500, deriblant cirka halvparten kvinner og barn. De har forlengs brutt folkerettslige vedtekter og må straffes for sine krigsbrudd.

FN har helt siden 1967 vedtatt en lang rekke resolusjoner som blant annet krever at Israel skal oppheve blokaden av Gaza, at de skal trekke seg tilbake fra ulovlig okkuperte områder, samt legge ned de ulovlige bosetningene på Vestbredden. De må få tilbake sitt land, og det er bare ved forhandlinger dette kan foregå.

­­

