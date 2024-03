– Vi har en viktig rolle i Nord-Troms, vi leverer godt og aktuelt innhold og er relevante for folk. Men det er fortsatt flere områder vi har mer å gå på.

Det sier redaktør i Framtid Nord, Kjetil M. Skog, etter at opplagstallene for 2023 ble presentert onsdag.

Tallene viser at Framtid i Nord har en vekst på 6,6 prosent, som tilsvarer en økning i opplaget på 251. Noe som er blant de bedre i Troms.

– Jeg er veldig fornøyd. Og jeg er veldig stolt, for vi har en veldig fin gjeng som står på og jobber. Det er artig at vi faktisk klarer å gjøre det som står ved siden av tittelen vår, nemlig at «Vi é her». Det at vi har en vekst er et bevis på at vi er til stede og at vi er relevante, sier Skog.

Redaktør i Framtid i Nord, Kjetil M. Skog. Foto: Isabell Haug

Men samtidig er det ikke tiden for å hvile på laurbærene, understreker redaktøren:

– Nei, det kan vi ikke gjøre. Nord-Troms er en veldig stor region, vi har kontor i Lyngen og på Storslett, da blir det veldig fort - noen ganger nødvendig - å ty til telefonen. Men vi skal gjøre grep som gjør at vi får bedre tid til å være ute og møte folk.

En økning i opplaget på 254 er summen av digitale- og papirkunder. Men sistnevnte taper terreng, forteller Skog:

– Det er stadig færre som ønsker Framtid i Nord på papir, men samtidig er det flere som ønsker lokalavisa digitalt. Ekstra gledelig er det at yngre lesere de siste ukene har kommet til oss på nett.

Opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at totalopplaget for norske aviser går tilbake med 0,5 prosent, mens det digitale opplaget øker med 9,5 prosent, skriver nettavisen M24.

Unntakene er regionavisene og lokalavisene som har opplagsvekst.

Til M24 sier MBL-direktør Randi S. Øgrey at tallene viser at lokaljournalistikken står sterkt:

– Tallene viser at lokaljournalistikken står sterkt, og at lokal- og regionavisene er en viktig del av nordmenns hverdag, sier Øgrey til M24.

Redaktør Skog ser på de økte opplagstallene som en tillitserklæring fra innbyggerne i Nord-Troms:

– Vi leverer innhold som folk er villige til å betale for. Men dette er noe vi er nødt til å pleie videre, vi skal bevise at vi kan levere hele tiden.