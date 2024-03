– Faen gutter, lyder en kvinnelig stemme på italiensk over et samband ved en plattform satt opp ved Badderen langs Badderfjorden i Kvænangen, nord i Troms.

I havet utenfor forbereder en italienskledet gruppe på ni land – blant dem Sverige – seg på å trekke nærmere. De øver på det som kan kalles en «d-dag» – der Nato-styrker kommer seg i land for å ta tilbake landområder fra fienden.

PLØYER GJENNOM: Italienske AAV7 amfibiske stridsvogner, flankert av to angrepsfartøy, på vei inn mot stranden. Foto: Martha C.S. Holmes / VG

Denne typen operasjoner er kompliserte – soldatene som tar seg innover i fjorden er sårbare, og avhengige av god rekognosering for ikke å gå rett inn i fanget på fienden.

Og ifølge VGs opplysninger ønsket forsvarsledelsen egentlig å gjennomføre en lignende operasjon lenger øst enn de fikk lov til.

I LAND: Italienere og spanjoler på vei innover i landet, for å «frigjøre» territorier fra fienden. Foto: Martha C.S. Holmes / VG

Ville ha hovedkvarter i øst

Innerst i Porsangerfjorden øst i Finnmark ligger nemlig Lakselv. To mil sørover, på Porsangmoen, bygger Hæren nå opp Porsanger bataljon som skal være fullt operativ i 2025.

I Porsangmoen leir har Forsvaret tilgang til forlegninger, kontorer, og ikke minst lett tilgang til et stort øvings- og skytefelt i Hálkavárre. Fram mot 2025 investerer Forsvaret om lag 1,5 milliarder kroner på Porsangmoen.

FRAKTES I LAND: Italienske VTLM-kjøretøy (Veicolo-Tattico-Leggero-Multiruolo) skal sikre posisjoner på land. Foto: Martha C.S. Holmes / VG

Dette er en del av forsterkningen av Finnmark Landforsvar, og «skal vise at Norge har vilje og evne til å forsvare den nordligste delen av landet vårt», ifølge Forsvarets hjemmeside.

Flere kilder i Forsvaret har bekreftet overfor VG at forsvarsledelsen ønsket å bruke anleggene på Porsangmoen som et av flere hovedkvarter for øvelsen «Nordic Response» som nå pågår i Troms og Finnmark.

Forsvarsledelsen ønsket også å legge deler av øvelsen, blant annet landsetting av allierte soldater, langs Porsangerfjorden, ifølge VGs opplysninger.

Se hvordan de forberedte seg på denne amfibiske operasjonen ombord i det italienske skipet San Giorgio i galleriet under:

1 / 4 SJØSETTES: Slik så det ut da de italienske amfibiske stridsvognenene forlot skipet San Giorgio for å rykke inn mot Badderen.







Regjeringen sa nei

Stedsvalget for den første nordiske øvelsen med nabolandene Sverige og Finland som fullverdige medlemmer i Nato, ble forelagt regjeringen på et tidlig tidspunkt i planleggingen av øvelsen, får VG opplyst.

Men Forsvarets ønske om å benytte Porsangmoen og Porsangerfjorden for en flernasjonal øvelse i Nato-regi, skal ha stoppet i RSU, regjeringens sikkerhetsutvalg.

– Politiske myndigheter bestemmer, og Forsvaret innretter seg selvsagt etter det, sier en forsvarskilde som ikke vil navngis.

– Så på mange muligheter

På spørsmål om Forsvaret egentlig ønsket å ha landgangsøvelser i Porsangerfjorden, svarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Norge har en lang tradisjon for ikke å øve øst for Lakselv og øst for 24. breddegrader.

– Så er det selvfølgelig initiativ hele tiden til hvor vi skal ha disse landgangene og hvor vi skal øve hen, men vi har vært veldig tro mot 24-graderen når det kommer til større alliert aktivitet. Så blir den også utfordret når vi kommer på finsk side, for de har ikke de samme reglene.

Finland har ikke de samme selvpålagte reglene, og har store deler av territoriet sitt øst for 24 grader.

– Så det må man finne ut av. Men Norge har jo de store havområdene.

OPS: Et av de italienske kjøretøyene fikk utfordringer da det satte seg fast i steinene langs stranden i Badderfjorden. Foto: Martha C.S. Holmes / VG

– Stemmer det at dere hadde lyst til å bruke anlegget på Porsangmoen som et av flere hovedkvarter?

– Vi så på mange muligheter, men det var ikke noe diskusjon rundt det. Vi holder oss vest for 24-graderen.

– Lang praksis

VG har forelagt disse opplysningene for Forsvarsdepartementet, som ikke vil svare direkte på hvorfor Forsvarets ønske ikke ble fulgt.

– Fokus for øvelse «Nordic Response 2024» er blant annet mottak av allierte og bilaterale forsterkninger til hele den skandinaviske halvøy i en situasjon der det øves kollektivt forsvar, skriver statssekretær i FD, Anne Marie Aanerud (Sp), i en e-post til VG.

– Det er lang praksis for at alliert øvingsaktivitet i Finnmark avklares med Forsvarsdepartementet og at slik aktivitet begrenses helt øst i Finnmark, fortsetter hun.