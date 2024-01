Brannen som ble meldt like før klokken 1.30 er ute av kontroll.

– Det er full overtenning på stedet, forteller operatør Runar Korneliussen ved 110-sentralen i Troms til NTB.

Boligen som brenner ble tidligere brukt som eldrebolig, men huser nå flyktninger.

Politiet opplyser at bygningen som brenner inneholder tre leiligheter bebodd av flyktninger. Til sammen ni personer er evakuert.

I tillegg er to eneboliger i nærheten evakuert. Politiet opplyser i 4-tiden at alle beboerne er gjort rede for.

– Kommunens krisestab er satt og botilbud er tildelt på Vollan gjestestue, skriver politiet på X.