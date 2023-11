Overstyrmann på RS «Gjert Wilhelmsen», Tord Straume sier de fikk melding 1105 om mayday fra en båt som lå ni nautiske mil vest av Sørvær. Den åtte meter lange sjarken var gått ned da redningsskøyta etter en halvtime var fremme på havaristedet.

- Fiskeren hadde da gått i flåten, og vi ble geleidet av en annen båt på feltet som hadde observert flåten. Vi fant en person i flåten som var noe redusert og i sjokk, men bevisst. Vi fikk ham om bord og satte fart inn til stasjonen i Sørvær. Her møtte vi en ambulanse som tok hånd om han, sier Straume.

Det tok en halvtime å komme ut til havaristen fra basen i Sørvær. Foto: Barentswatch

Redningsskøyta var tilbake i Sørvær klokka 12.25.

Til mannskapet på redningsskøyta forklarte fiskeren det hadde gått såpass raskt for seg at han bare rakk å komme seg i overlevingsdrakten. Flåten utløste seg selv etter at båten gikk ned, og fiskeren tok seg deretter om bord i flåten.

- Vi fikk en kort beskrivelse av at han hadde åpnet luka til rommet og sett at det var fullt av vann, og at han hadde forsøkt å sette på lensepumpen.