Onsdag formiddag gikk det ut en melding til alle abonnentene ved Lyngseidet vannverk om at fyllingsgraden i vannverket er kritisk lavt. Dette på grunn av frost og lite nedbør. I tillegg er forbruket for tiden høyere på grunn av turister og tilreisende på påskeferie.

I meldingen oppfordres abonnentene til å spare på vannet og spesielt unngå aktiviteter som krever høyt forbruk. Som for eksempel bilvask, fylling av badestamper og kar eller frost-tapping.

«Ta også hensyn til situasjonen ved normal bruk slik at en ved dusjing og matlaging ikke forbruker unødige mengder vann», heter det i meldingen.

– Vi har fulgt med de siste ukene og håpet at vi slapp å sende ut en slik melding, spesielt nå før påske, men vi ser at det verdt å oppfordre til å spare på vannet slik at vi ikke trenger å gjøre flere tiltak, sier teknisk sjef i Lyngen kommune, Kåre Fjellstad.

– Hvilke tiltak er det?

– I ytterste konsekvens må vi stenge av vannet i enkelte soner eller områder, slik som man har opplevd på Furuflaten de siste årene. Det sitter langt inne å gjøre det, men om vi ikke har mer vann, må vi det, sier Fjellstad.

En sluttdato for sparetiltakene er ikke kjent. Foreløpig er det lite hjelp å hente hos værgudene. Langtidsvarselet viser lite nedbør på Lyngseidet den neste uka.