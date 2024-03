- Vår forventning er at et utvidet produsentansvar kommer til å redusere forsøpling og mikroplast i havet, samtidig som det blir økt ombruk og materialgjenvinning av dette utstyret. Det er rett og slett vinn-vinn for miljøet og sikrer en mer sirkulær økonomi, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet følger opp EUs direktiv om plastprodukter, som kom i 2019 og inneholder krav om utvidet produsentansvar.

– Dette innebærer at både produsenter og importører blant annet må dekke nødvendige kostnader for separat innsamling av kassert fiskeutstyr og etterfølgende transport og behandling, skriver Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Gjeldende innen 2025

Miljødirektoratet anbefaler at produsentansvaret omfatter fiskeutstyr som blir brukt i havet og i ferskvann, inkludert oppdrettsanlegg på land. Nå er forslaget sendt til Klima- og miljødepartementet, som etter hvert vil gi Miljødirektoratet oppdrag om høring. Målet er at forskriftsendringen skal tre i kraft i desember 2024.

Forskriftsforslaget inneholder krav til produsenter om å sørge for separat innsamling av kassert fiskeutstyr som inneholder plast. Dette innebærer at produsentene skal sørge for at systemer for separat innsamling er tilgjengelig i tilstrekkelig omfang i de geografiske områdene der produktene brukes.

I Norge viser undersøkelser at 46 prosent av plastavfallet som ender opp på strender kommer fra fiskeri og akvakultur, og at det i hovedsak stammer fra Norge. Foto: VÅRT HAV TROMS OG FINNMARK

Skal ta utgiftene

Miljødirektoratet anbefaler at utstyrsprodusenter må dekke nødvendige kostnader som havner og andre aktører får for separat innsamling med etterfølgende transport og behandling av kassert fiskeutstyr.

Havnene har siden 1. oktober 2023 hatt ansvar for å legge til rette for å samle inn og sortere avfall fra skip, blant annet kassert fiskeutstyr og tapt fiskeutstyr som fiskere får som bifangst i forbindelse med fiske.

Myndighetene mener det nye regelverket er trådt i kraft, men verken direktivet eller den varslede søppelavgiften er innført i Norske Havner.

Norske Havner skal ha blitt informert om endringene i forurensningsforskriften 4. juli i fjor, og varslet kjapt at de i ikke rakk å bli klare til 1. oktober.

– Informasjonen som har vært gitt til nå har vært mangelfull. Veilederen som skal avklare hvordan ting håndteres, er ennå ikke på bordet. Det er for mange usikkerhetsmomenter, og om dette blir gjort på en uhensiktsmessig måte, så vil direktivet kunne virke mot sin hensikt. Da risikerer vi å få mindre avfall levert på land, har direktøren for Norske Havner tidligere uttalt til Fiskeribladet.