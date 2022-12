Gå julehøytiden trygt i møte: – Det aller viktigste rådet er å være våken og til stede når du lager mat

Det nærmer seg jul og høytid for innekos og hygge med levende lys og fyr i peisen. Vintermånedene desember og januar topper statistikken over antall bygningsbranner. Brannvernforeningen har rådene for en hyggelig og brannsikker julehøytid.