Sjark kolliderte med Tromsøbrua og tok fyr etter at den ble tatt i land – båtføreren mistenkes for båtfyll

Politiet fikk mandag formiddag melding om en mørklagt sjark i Tromsøysundet. Etter at Kystvakta rykket ut og fikk kontakt med båtføreren viste det seg at vedkommende fremsto som beruset. Etter at sjarken ble tatt i land tok den fyr.