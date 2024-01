Torsdag kveld advarer Troms politidistrikt på det sterkeste mot en pågående svindelsak som rammer nordmenn – for andre gang.

– Det som er så spesielt i denne saken, og som er årsaken til at vi har sendt ut en ny pressemelding, er at svindelforsøkene ikke stanser.

Det sier politioverbetjent Katrine Grimnes til VG. Hun forklarer at svindlerne misbruker telefonnummeret til en kollega av henne i Troms politidistrikt, og at det er svindelmetoden «spoofing» som brukes.

– Det vil si at det er hans telefonnummer som dukker opp på skjermen til dem som blir oppringt, selv om det er noen andre som ringer. Og når folk søker opp nummeret, ser de at det er en politimann, og da er det mange som blir lurt.

Grimnes viser til et konkret eksempel fra i dag:

– Vedkommende som faktisk ringer rundt til folk, snakker utmerket norsk og utgir seg for å være ansatt i Økokrim. For eksempel kan vedkommende si at kredittkortet ditt er i ferd med å bli tappet for 800.000 kroner, og dersom du gir bort tilgangen til din Bank-ID, kan vedkommende hjelpe deg med å stanse svindelforsøket.

Politioverbetjent Katrine Grimnes i Troms politidistrikt. Foto: Politiet

Svindelekspert Thorbjørn Busch i Telenor sier at de har tatt grep torsdag kveld.

– Vi igangsatte tiltak tidligere i kveld som gjør det umulig å spoofe det aktuelle nummeret til Telenors nett, sier han til VG.

Det betyr at telefonnummeret er blokkert fra å kunne nå Telenors kunder fra utlandet, hvor de spoofede anropene kommer inn fra som følge av verktøyene som brukes.

Betydelige beløp

Det aktuelle telefonnummeret er 48351223, og Grimnes ber om at folk «for guds skyld» ikke oppgir personopplysninger dersom man blir oppringt.

Politioverbetjent Grimnes sier at folk i flere tilfeller har blitt svindlet for over 100.000 kroner og anslår at folk kan ha blitt svindlet for flerfoldige millioner i løpet av dagen.

– Dette pågår akkurat nå. I dag har kollegaen min blitt oppringt av hundrevis av personer som har blitt lurt, og folk ringte fortsatt da jeg snakket med ham for en halvtime siden.

– Dette er folk som har oppdaget at de har blitt lurt, eller typisk pårørende til eldre som har blitt lurt, og som er relativt opphisset og sinte på kollegaen min, fordi de tror at det er han som har svindlet dem.

– Hvordan opplever kollegaen din denne situasjonen?

– Han synes selvfølgelig at dette er helt forferdelig. Han har brukt masse energi på å forsøke å overbevise folk om at det er svindlere som misbruker telefonnummeret hans.

– Veldig fortvilende

Politioverbetjent Grimnes sier at bankene har et system som gjør at mange av svindelforsøkene har blitt stanset før pengene har blitt overført.

– Men vi vet ikke hvor mange som har blitt svindlet eller forsøkt svindlet. Hvert enkelt offer må ta kontakt med politiet.

Hun fortsetter:

– Dette er veldig fortvilende. Politiet har gjentatte ganger, i mange kanaler, sagt at folk aldri må oppgi personsensitive opplysninger eller kontoopplysninger over telefon. Det er ingen seriøse aktører, i hverken banker eller politi, som ber om det.

– Men hvordan kan det ha seg at dere, som er politi, ikke klarer å forhindre at dette telefonnummeret misbrukes?

– Svindlerne benytter seg av en programvare som maskerer telefonnummeret som de egentlig ringer fra, og at de i stedet bruker nummeret til vår kollega, er noe vi ikke rår over. Det er vanskelig å beskytte seg mot dette.

Telenor har sett økning

Svindelekspert Busch i Telenor sier at de så en økning i bruken av den aktuelle svindelmetoden mot slutten av 2023.

– Blant annet i uke 45 var det en stor bølge med svindelanrop. Da fanget Telenors svindelfiltre i mobilnettet opp like over 1,1 millioner uønskede samtaler. I en vanlig uke ligger antallet på rundt 400.000, sier Busch og fortsetter:

– I den samme perioden fikk Telenors sikkerhetsavdeling inn en mengde henvendelser knyttet til ulike former politisvindel fra kunder som var blitt forsøkt svindlet.

Svindeleksperten sier at Telenor de siste årene har innført en rekke tiltak for å hindre kriminelle i å svindle folk ved bruk av metoden «spoofing».

– Blant annet kan ikke de kriminelle lenger spoofe fastnettnumre, noe som gjør at de ikke kan ringe fra politiets faste telefonnumre. I tillegg vil ikke Telenors mobilabonnenter oppleve at deres numre blir misbrukt i spoofing, ettersom filteret «sladder» disse anropene om samtalen går i Telenors nett.

Busch legger til:

– Mottakeren av disse anropene vil dermed bare se «ukjent nummer» i sitt display, og kan lettere velge å ikke ta telefonen.