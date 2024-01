Politiet i Troms har det siste døgnet mottatt flere henvendelser fra personer som har blitt utsatt for bedrageri. Det opplyser Troms Politidistrikt på X.

«Felles for samtlige er at de har blitt oppringt fra telefonnummer 483 51 223 hvor en person har utgitt seg for å ringe fra politiet og ha behov for deres bank-id», skriver politiet på X.

Operasjonsleder Christian Andreassen forteller til Framtid i Nord at svindelforsøkene fortsatt pågår torsdag.

– Det er kun en halv time siden vi fikk inn forrige henvendelse, sier Andreassen.

Han anbefaler de som blir oppringt om å ikke gi fra seg personopplysninger, avslutte samtalen og rapportere saken til nærmeste politisentral.

Personene bak skal tidligere ha operert i området rundt Bergen hvor det er registrert flere tilfeller av grovt bedrageri på flere hundre tusen kroner.

– Men vi har ikke fått tilbakemelding om at noen er lurt for penger i Troms.

Andreassen forteller at situasjonen kompliseres av at personene bak bruker et reelt nummer til en tjenesteperson.

– Det er grunn til å tro at de da har kjentskap til tjenestepersonen, yrket og har valgt å bruke nummeret med onde hensikter. Dette er en velkjent metode kalt «spoofing», sier operasjonslederen.