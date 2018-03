Kan bli milliardsatsing på hyttelandsby

pluss

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) avslører store forhåpninger om hva som kan bli resultatet hvis Opplysningsvesenets Fond (OVF) realiserer gedigne planer.

– Vi er i samtaler med OVF om deres konkrete ønsker om å utvikle området til næringsformål ved å bygge hyttelandsby. Jeg regner med at saken i løpet av inneværende år kan behandles politisk i Lyngen.

Han mener at en eventuell reguleringsplan først kan godkjennes etter at nytt kommunestyre blir valgt i september neste år. Han karakteriserer arealet som en nasjonal indrefilet.

Vært i to møter

Det aktuelle området brukes i dag til utmarksbeite, er uten bebyggelse og ligger utenfor Lyngsalpan landskapsvernområde. Lyngen eier et like stort felt på naboeiendommen.

– Hva har skjedd i dialogen med OVF?

– Jeg var i fjor i to møter med dem. Innholdet er unntatt offentlighet, men jeg kan bekrefte at fondet ønsker å bidra til positiv utvikling i kommunen. OVF investerer i et langt tidsperspektiv, gjerne i 50 år.

Johnsen opplyser at OVF har bebudet møte 9. april med vertskommunen på Lyngseidet.

Tema blir hvordan best utvikle eiendommen. Dette vil i tilfelle skje gjennom Clemens Eiendom AS, som er et heleid datterselskap av OVF.

Johnsen bekrefter at Lyngen er uenig med OVF om et næringsareal i Myra, men det betrakter han som en helt separat sak.

Skeptisk

Næringsutvalget i Lyngen diskuterte på siste møte forholdet til OVF. Debatten ble unntatt offentlighet.

– Jeg er kjent med at utvalget er skeptisk. Jeg vil anta at det blir annen stemning når de ser planene OVF har og at de blir en samarbeidspartner.

– Hvorfor er Lyngen attraktiv?

– Tomtene har fantastisk beliggenhet med utsikt til havet og skiterreng utenfor døra. Vi snakker om selveste indrefileten i Norge. Ringvirkningene lokalt blir betydelige både i byggetida og i driftsfasen. Antall turister vil øke med flere hundre personer i døgnet i Lyngen.

– Hvor ligger utfordringene?

– Vi må først forankre prosjektet så hardt at vi unngår tvister i etterkant, forteller ordfører Dan-Håvard Johnsen.