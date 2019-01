Ser du for deg en fontene her?

pluss

Under Landsbymøtet 2018 ble det foreslått å få satt opp en fontene i Reisaelva. Tanken er at fontene skal stå mellom Storslett bru og Gammelbrua på Storslett.

I etterkant av Landsbymøtet har sektorleder for drift og utvikling, Dag Funderud, kontaktet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å se på muligheten for om dette kan gjennomføres.

– Dette er på et veldig tidlig stadige. Vi må undersøke om det er praktisk mulig, om det er teknisk mulig og forvaltningsmessig, sier Funderud.

Litt avhengig av hvor, og om en slik fontene kan bli satt opp, vil den være synlig for turister som kommer til Storslett nasjonalparklandsby langs E6, eller for de som går langs Elveparken.

– Tanken er å få en ekstra dimensjon til den indre Elveparken, en ekstra severdighet mellom bruene.

Mange hensyn

Mye må bli tatt hensyn til for å avgjøre om en fontene kan bli satt opp.

– Dette er et vernet vassdrag, så vi må ta hensyn til regelverket og miljøet i elva. Det er litt utfordringer med tanke på både is og det at området har mye flo og fjære.

– Dette er et sommeropplegg, så det er spørsmål om hvor mye som kan stå permanent og hvor mye som må bli tatt opp og ned.

Håper på avklaringer i løpet av våren

I skriv til NVE har sektorlederen vist til andre i Nord-Norge der de har satt opp fontener.

– Det er satt opp lignende andre steder, for eksempel i Harstad, men det måtte selvfølgelig bli tilpasset lokale forhold, sier Funderud.

Hva et slikt prosjekt kan koste er for tidlig å si noe om.

– Først må vi se om vi får tillatelse, og så se om det er teknisk mulig før vi kan gå videre og se på kostnader.

Funderud sier de håper å få avklaringer angående prosjektet i løpet av våren.