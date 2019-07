På barnefestival for å få nye venner

pluss

– Vi har vært på hesteridning, spist god mat, laget smykker og ellers lært mye nytt forteller Sara og Hilma Niva.

Men det beste for de to kusinene fra henholdsvis Manndalen og Karesuando i Sverige er muligheten å bli venner med tilreisende barn det som de synes er det fineste med å være deltaker på barnas Riddufestival.

– Noen kjenner vi jo fra før, men har vi blitt kjent med flere siden vi startet onsdag, fortsetter de to.

Så langt har de fått prøve Taekwondo, noe de begge synes var veldig artig. Nå har de en liten pause før de skal inn i lavvoen hvor de skal jobbe med samisk kunst.

Fulltegnet barnefestival

Fra onsdag til fredag er 120 barn og unge i alderen 3-13 år på barnefestival under Riddu Riddu. Leder for barnefestivalen, Bente Myrvang kan opplyse om at årets aktiviteter er mangfoldig og strekker seg alt fra matlaging med bruk av kjekjøtt til tradisjonelle leker som årets Nordlige folk, Inuittene fra Cananda, har med seg til Manndalen.

– Mye av aktivitetene omhandler også det å vise barn vår historie og kultur, slik som eksempel det å lage nissemasker til det tradisjonelle nissetoget i Manndalen, forteller hun.

Årets barnefestival avsluttes fredag med ulike kulturinnslag på lillescenen.