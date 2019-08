Foreldrene fornøyd med samisk undervisning

pluss

På en fersk undersøkelse gjort av Sentio Research Norge for Ávvir og NRK Sápmi scorer nemlig Nord-Troms kommunen høyt.

72 prosent av de spurte Kåfjord-foreldrene svarer at de mener samiskundervisningen i grunnskolen i kommunen er god. Bare Kautokeino kommer bedre ut med 75 prosent.

Bra jobb

Ifølge NRK inngår foreldre som har hatt barn i grunnskolen de siste ti årene i tallene. Kåfjord-ordfører Svein Leiros sier seg fornøyd med tallenes tale.

- Ja, det er veldig gledelig. Det viser at det er viktig å ha fokus på samisk. Det viser også at lærerne i Kåfjordskolen gjør en utrolig bra jobb, sier Leiros.

Første dag i første klasse «Første dag i første klasse, det er vi som står her nå, vi skal lære oss en masse, vi sier klar og ferdig, gå!» sang 2.klassingene til førsteklassingene ved Olderdalen skole.

Bevisst satsing

For Kåfjord kommune bruker endel ressurser på samiskundervisningen.

- Ja, vi har satset ganske kraftig på å styrke den samiske undervisningen. Vi har blant annet hatt egne lærere som har jobbet med å lage et eget undervisningsmateriell, ettersom det er en utfordring å finne godt læringsmateriell på nordsamisk. Det er en bevisst politikk fra vår side og da er det gledelig at foreldrene er fornøyde og at Kåfjord kommer godt ut, sier Leiros.

- Det er foreldre og foresatt som er spurt i undersøkelsen. Kan man anta at elevene også er fornøyde?

- Ja, foreldrene hadde nok ikke vært så positive hvis ikke barna hadde vært fornøyde med undervisningen, sier Sp-ordføreren.