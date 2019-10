Den nye lederduoen på plass

pluss

Etter at KrF, Ap, SV/Rødt og Senterpartiet ble enige om å danne flertall i kommunestyret, har det vært rimelig lite spenning rundt hvem som skulle bli ordfører for den neste perioden. Sittende ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) ble da også valgt litt over klokken 11.00 i dag - uten noen motkandidater.