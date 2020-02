Usikkert om Bjørklids Ferjerederi leverer inn eget anbud for Lyngen-fergene

pluss

Tirsdag i neste uke går fristen ut for å levere inn anbud på fergedrift på Ullsfjorden og Lyngenfjorden for perioden 2021 til 2031. Daglig leder i Bjørklids Fergerederi, Kjell Mikal Bjørklid sier til avisa Nordlys at det er usikkert om de vil levere inn et selvstendig anbud.