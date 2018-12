Jørgen er Skjervøys førstevalg

Sport

– Ja, det er aktuelt, bekrefter Jørgen Vik.

Han er for tida opptatt med Nordisk Cup i futsal i Billund. Han fikk sju minutter i debuten da Norge onsdag slo Grønland 5-2 i åpningskampen.

– Jeg skal prate med Skjervøy når jeg kommer hjem fra Danmark, sier Jørgen Vik.

Mesterskapet avsluttes lørdag med kamp mot Sverige.

Fin dialog

– Jørgen er ønsket av spillerne. Vi er i fin dialog med Jørgen, og vil over helga fortsette samtalen. Der håper vi å nærme oss et svar, sier Bjørn-Helge Pedersen.

Han forbereder neste sesong sammen med Raymond Fredriksen og Jon-Ivar Johansen.

– Jørgen Vik er vår plan A. Vi har vært i kontakt med to andre trenere, men vi har ingen klare kandidater hvis vi ikke blir enige med Jørgen. Han er sterk fotballfaglig og har en filosofi som passer klubben.

Spilte halv sesong

– Blir Vik i tilfelle spillende trener?

– Det er aktuelt med enten trener eller spillende trener, sier Bjørn-Helge Pedersen.

Jørgen Vik voktet buret nesten hele vårsesongen for Skjervøy. Han vendte i sommerferien tilbake til Lyngen/Karnes for å bli spillende trener sammen med Ole Talberg.

– Det ser ut som om Raymond Fredriksen fortsetter som trener for Skjervøy-gruppa. 5.6 mann i A-stallen bor på øya. For egen del blir jeg i utgangspunktet ikke å finne på benken under seriekampene, men jeg ønsker fortsatt å jobbe rundt lagret i 3. divisjon, sier Bjørn-Helge Pedersen.

Ser bedre ut

Andreas Mortensen, Svenn Martins Torneus og Reidar Waage ga seg etter sesongen.

Martin Larsen Traasdahl antyder retur til Senja hvis han tilbys kontrakt.

Magnus Løkke Granaas har signalisert at han ikke er sikker på om han vil satse 100 prosent for Skjervøy.

Skjervøy vil prate med Mathias Kaspersen med tanke på overgang fra Nordreisa.

– Jeg synes det ser bedre ut enn på samme tid i fjor. Vi vil jobbe hardt for å få Jørgen Vik på plass. Mange spillere venter på hvem som blir ny hovedtrener, sier Bjørn-Helge Pedersen.