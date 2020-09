NFF om breddefotballen: – Vi avventer myndighetskontakt

Sport

– Vi hadde flere møter mandag, også med forbundsstyret. Det er ikke fattet noen avgjørelser. Det korte svaret er at vi avventer myndighetskontakt, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB tirsdag.

Regjeringen sa sist fredag at den ikke ville gjøre en ny vurdering av åpning av breddeidretten før tidligst i midten av september.

Breddeidretten har ventet på et svar om når de kan komme i gang med seriespill siden i sommer. Det påvirker fotballdivisjonene fra 2. divisjon og nedover for kvinner og 3. divisjon og nedover for menn.

– Får vi ikke lov av myndighetene, og er vi ikke i gang innen 18. september, må vi dessverre si at sesongen 2020 utgår, sa leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen til NTB tidligere i august.

Divisjonsforeningen representerer blant annet klubbene i 3. divisjon for menn.