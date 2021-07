Ørjan (25) og resten av SIK-spillerne kan ta på seg drakten igjen: – Vi kan absolutt bite godt ifra oss

Sport

– Det blir gøy med kamp igjen. Og litt artig at det er mot et forsterket TUIL 2 som var laget jeg spilte for i min forrige kamp. Jeg kjente i internkampen på fredag at touchene ikke sitter. Men satser på at jeg får brukt de neste dagene på å rette opp i det. Det er kort tid igjen og vi må nok intensivere treningene frem til den kampen mot Alta 24. juli, sier Ørjan Skallebø.