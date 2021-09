Intenst lokaloppgjør mellom Storfjord og Indre Kåfjord. Se stor bildeserie fra kampen.

Sport

Storfjord/Skibotn - Indre Kåfjord 2-4 (1-3)

Mål IKIL: Magnus Steffensen (2), Trond Johnny Jakobsen og Mats Monsen

Mål Storfjord: Andrè Kemi Nyheim og Arnt-Einar Esekielsen

Dommer: Johnny Olsen (Bakkeby IK)

Tilskuere: 20







Indre Kåfjord starter kampen oppskriftsmessig med en grov bom på åpent mål av Trond Johnny Jakobsen. Sjansesløseri og hjemmelagets gode keeper Jon Kristoffer Solberg holdt Storfjord inne i kampen overraskende lenge.

Magnus Steffensen headet vakkert inn et godt slått innlegg fra Bjørn Arne Liland.



Med det første målet inne var det mange som forventet at enveiskjøringen skulle starte. Etter et massivt IKIL-press tar Storfjord vare på en overgangsmulighet og Arnt-Einar Esekielsen setter inn 1-1 midtveis i første omgang.



Trond Johnny Jakobsen setter vakkert inn 1-2 med en hælflikk etter godt forarbeid av Mats Monsen på høyresiden. Like etter er det Monsen selv som er sikker med høyrefoten fra 12 meter og IKIL går til pause med en fortjent 1-3 ledelse.