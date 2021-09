Odd-Karl (52) og Kiruna imponerer i Sverige: – Mulighetene er åpen om det venter et eventyr i Norge.

Sport

– Jeg får lov til å jobbe hver eneste dag med å bygge opp et solid lag på dette nivået. Jeg føler meg veldig privilegert, og om vi legger resultatene til grunn så ser det ut som om det fungerer, sier Stangnes med et smil rundt munnen.



Skjervøymannen tok over Kiruna denne vinteren. En tilfeldig samtale på Facebook med Henrik Hannu (tidligere TUIL) førte til et møte på teams, besøk og signering av kontrakt i begynnelsen av januar.