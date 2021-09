Høstformen i anmarsj for L/K. Tok årets første borteseier mot topplaget Storelva

Sport

Kampfakta Kampfakta:

4.divisjon avd Troms

Storelva Kunstgress Storelva - Lyngen/Karnes 2-3 (1-3) Mål: 1-0 Torbjørn Miklegard (11), 1-1 Markus Karlsen Skogheim (13), 1-2 Kristoffer Hansen Holst (15), 1-3 Mathias Åhgren Sørum (25), 2-3 Trym Brendstuen Mauno (75) Gult kort: Trym Brendstuen Mauno, Storelva.



L/Ks lag: Martin Brun; Vebjørn Isaksen, Joachim Olaussen, Jørgen Skog, Einar Skogheim; Kristoffer Mathiassen, Kristian Bjørn Hansen, Sverre Meløy, Kristoffer Hansen Holst; Mathias Åhgren Sørum, Markus Karlsen Skogheim.



Innbytter: Aleksander Larsen





Tilskuere: 45

Dommer: Tom Erik Johannessen (Stakkevollan IF)

Kampen mot Storelva startet som mange andre kamper for L/K denne sesongen med et tidlig baklengsmål. Forskjellen på denne kampen og forrige bortekamp mot Kvaløya på samme arena var at L/K slo tilbake og vant kampen.



Toppscoreren i 4.divisjon Torbjørn Miklegard utnyttet et passivt L/K-forsvar og satte ballen oppskriftsmessig i mål etter 11.minutter.

Så var det L/K sin tur og slå tilbake, anført av en Markus Karlsen Skogheim i høstform. Tretten minutter med høy kvalitet ventet, og Karlsen Skogheim åpnet ballet med et frispark fra øverste hylle.