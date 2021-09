Ørjan Larsen vant Red Bull Wololo: – Som å vinne Champions League i fotball

Sport

– Det var ekstra spesielt å vinne med pappa som tilskuer. Det var han som introduserte meg for spillet for tjue år siden, og nå fikk han ta del i den hittil største turneringsseieren min, sier Larsen



Det siste halvannet året har vært spesielt for Larsen og andre E-sport spillere. Der de aller fleste store sammenkomster og turneringer har foregått online, var det endelig klart for en stor sammenkomst og spill live.