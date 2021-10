To Mjølnermål på tre minutter avgjorde kampen. Sjekk SIK-børsen her

To marerittminutter mellom niende og ellevte minutt ble skjebnesvangert for Skjervøy på hjemmebane. Toppscorer Ørjan Skallebø scoret både selvmål og reduserte like før slutt i 1-2 tapet mot Mjølner.