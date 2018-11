Kan ha funnet flere tonn med død sild i Kvænangen

Video

Fiskeridirektoratet opplyser at Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har registrert relativt mye død sild på bunnen av Skorpesundet i Kvænangen i Nord-Troms i forbindelse med forsøksfiske. De oppfordrer sildefiskerne i området til større aktsomhet.

Mange fiskebåter har kommet til Nord-Troms for å fiske sild. Det er et hektisk sildefiske for tiden og Fiskeridirektoratet understreker at faren for uhell er stor.

Det var torsdag denne uken at inspektører fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste mengder av død sild på Skorpesundet i Kvænangen. Fiskeridirektoratet har publisert en video fra funnet i Kvænangen.

– Inspektørene fra Sjøtjenesten har dokumentasjon på hendelsen, og det er høyst sannsynlig sild som kommer fra sildefisket som har vært i området de siste dagene. Vi oppfordrer derfor sildefiskerne til å utvise større aktsomhet i fisket for å unngå slike hendelser, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen.

Flere tonn død sild

De anslår at det ligger flere tonn med død sild på bunnen av fjorden ved Skorpesundet.

– I og med at den ene av to trålsekker som ble brukt i forsøksfisket ble revet av da trålen traff den døde silda. Den andre trålsekken ble fylt opp av død sild, opplyser direktoratet.

Skal følge fisket tett

– Vi vil vurdere om vi skal undersøke dette nærmere ved for eksempel å sende en ROV (ubemannet undervannsfarkost med kamera) ned mot området der den døde silda ble funnet, sier Jensen.

Fiskeridirektoratet understreker at forventer at sildefisket blir avviklet etter gjeldende reguleringer og at all overskuddsfangst blir overført til andre fartøy.

– Fartøyene er selv ansvarlig for å få overført fangst til andre fartøy dersom de selv ikke har kapasitet til å ta hele fangsten om bord.

De opplyser at Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og Kystvakten vil følge fisket tett framover. Fiskeridirektoratet vil vurdere å stenge området for fiske dersom utfordringene fortsetter.