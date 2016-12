Snøskredfaren har økt igjen

Det melder Varsom på sine nettsider.

– Det har vært rolige værforhold de siste dagene med minusgrader og litt vind. Det ble dannet et skarelag i snøoverflaten under grensen for det siste mildværet. På dette har det i noen områder lagt seg fokksnøflak. 0-5 cm snø siste døgn frem til mandag morgen; hovedsakelig i nordlige deler av regionen. Observasjoner fra Sormegaisa i Kåfjord 2.juledag forteller om sørlig vind og lokalt ustabile fokksnøflak i nordlig sektor, skriver varsom.no i sin snødekkevurdering.

Mildværet regionen hadde tidligere i desember har resultert i at det gamle snødekket generelt er sammensunket og stabilt.

Snøen gir ustabile forhold

Områder det har snødd mest på, vil ha høyest skredfare.Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i bratte heng. Varsom ber derfor turglade mennesker og alle som ferdes i fjellene om å unngå leområder, der det samler seg fokksnø. Det typiske er at fokksnøen samler seg i søkk, bak rygger og i renneformasjoner.

Skredfarevurderingen er satt til betydelig snøskredfare. Økende vind og nedbør medfærer dannelse av ferske nysnøflak i leområder, skriver varsom. Der nysnøflakene legger seg på gammel skredoverflate og der flakene er tynne eller myke, skal en være spesielt oppmerksom på faren for snøskred.