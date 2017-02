Hun ble fjerdekandidat til høstens stortingsvalg

Fylkesnes har vært vært stortingsrepresentant for SV fra Troms allerede i fire år.

- Vi skal fortsette kampen for Nord-Norge. For at fisken skal tilhøre kystfolket, for at toget skal nordover, og for en landsdel på nordlendingenes premisser. Vi glemmer ikke hvem vi representerer, og er stolt av å kjempe for Nord-Norge, sier Fylkesnes.

Samtidig er Siv Elin Hansen fra Nordreisa på 4.plass. Inneværende periode har Hansen vært vara til Stortinget, på fjerdeplass på lista foran valget neste høst.

Katrine Boel Gregussen fra Finnsnes er på andreplass og Bjarne Rohde fra Tromsø på tredjeplass på Troms SVs stortingsvalgliste.

Ved forrige stortingsvalg ble Troms det beste SV-fylket i landet.

- Denne gangen skal vi fortsatt være best, men på et betydelig høyere nivå. Vi skal lage en valgkamp med intensitet og humør. Dette kan folk i Troms glede seg til, sier Fylkesnes.

Dette er hele listen:

1. Torgeir Knag Fylkesnes, Tromsø

2. Katrine Boel Gregussen, Lenvik

3. Bjarne Rohde, Tromsø

4. Siv Elin Hansen, Nordreisa

5. Eva Steffensdatter Aronsen, Sosialistisk Ungdom/Tromsø

6. Odd Are Hansen, Skånland

7. Julie Wilhelmsen, Tromsø

8. Parabaran Rajalingam, Karlsøy

9. Ellen Sæbbe, Dyrøy

10. Edvin Eriksen, Harstad

11. Ellen Øseth, Tromsø

12. Pål S. Mathiseen, Skjervøy