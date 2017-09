Disse politikerne ble strøket flest ganger fra stemmeseddelen

nyheter

ITROMSØ: Klokken 11.30 signerte fylkesvalgstyret det endelige valgoppgjøret for Troms. De har den siste uken gått gjennom alle stemmesedlene fra kommunene i fylket, sjekket tallene og foretatt rettelser.

– Vi ser at Ap-velgerne er dem som har foretatt flest renummereringer og strykninger. Men slik er det gjerne. Det er i de største partiene man erfaringsmessig ser at flest velgere endrer på listen, sier leder for valgstyret, Torbjørn Bongo, som selv sto på Troms Aps liste.

Henriksen upopulær

Totalt fikk Arbeiderpartiet 21.882 stemmer, hvor det i 2.844 – 13 prosent av stemmesedlene – var foretatt renummereringer og strykninger.

VALG 2017: – Det er klart jeg er skuffet Øyvind Evanger tror det er flere grunner til at ikke hans Arbeiderparti maktet å vinne valget.

Andrekandidat Martin Henriksen ble strøket hele 712 ganger fra listen, mens førstekandidat Cecilie Myrseth ble strøket 446 ganger.

– Det man ofte ser er at de som strykes flest ganger også renummereres flest ganger, forteller Bongo.

Og det stemmer. Henriksen ble renummerert 544 ganger, mens 416 velgere endret på Myrseths plassering.

– Ut fra arbeidet vi har gjort, kan vi ikke si noe om hvilken plass de ble flyttet til. Det sier ikke tallene noe om, kommenterer Bongo.

Ettersom Myrseth var førstekandidat for partiet, er det nærliggende å tro at hun ble flyttet ned på listen.

Antallet halvert fra 2013

Tross et høyt antall strykninger, mener Henriksen det går riktig vei for han. Ved stortingsvalget i 2013 strøk nemlig 1593 velgere han fra lista til Troms Ap.

– Det er ei halvering både i antall strykninger og i prosent i forhold til antall stemmer mottatt. Det er velgernes demokratiske rett å kunne rette på listene, og det respekterer jeg. Aps velgere er i tillegg dem som retter mest. Det ser vi i andre fylker enn Troms også, sier han til iTromsø.

3,25 prosent av velgerne strøk ham fra lista i år, mens tallet var nærmere seks prosent i 2013.

– Hva tror du er grunnen til at får så mange har strøket deg?

– Det ligger nok en geografisk dimensjon i det, et skille mellom nord og sør. Det mener jeg vi må ta på alvor. Jeg er som kjent fra Harstad, svarer Henriksen, og fortsetter:

– Samtidig var det et hardt mediekjør under nominasjonen i 2013, og det ser jeg fremdeles at mange er opptatt av i kommentarfeltene til avisene. Det lar jeg imidlertid ikke gå utover motivasjonen min for de neste fire årene. Det som er viktig for meg er at Ap skal være et aktivt opposisjonsparti som leverer løsninger til folk. De skal se at vi tar deres hverdag på alvor.

Høyre-topper utsatt

– Også i andre større partier ble det gjort en del endringer. Særlig gjelder det Høyre, Frp og Sp, opplyser lederen for valgstyret.

Høyre-Kent: – Vi er historiske Det var god stemning på Høyres valgvake da de første prognosene ble klart.

Totalt 11,68 prosent av de i alt 18.709 Høyre-velgerne rettet på stemmeseddelen. Andrekandidat Regina Alexandrova og førstekandidat Kent Gudmundsen var de som ble strøket flest ganger fra listen, med henholdsvis 394 og 312 strykninger. Alexandrova ble renummerert 324 ganger, mens Gudmundsen formodentlig ble skjøvet ned på listen 345 ganger.

Frp-jubel for sterkt resultat i Nord-Troms Frp var over 20 prosent i fem av seks Nord-Troms-kommuner.

Flere strykninger i Frp og Sp

Frps listetopper, førstekandidat Per-Willy Amundsen og andrekandidat Kristian P. Wilsgård, ble strøket flere ganger. Amundsen 358 mot Wilsgårds 263. Wilsgård ble renummerert 424 ganger og Amundsen 367. I alt fikk partiet 16.604 stemmer, og 11,67 prosent av velgerne endret på stemmeseddelen.

I Sp er det førstekandidat Sandra Borch som må tåle brorparten av strykningene. Hun ble strøket fra listen 392 ganger, og flyttet ned 225 ganger. 10,36 prosent av partiets 13.640 velgere endret på fylkeslagets stortingsliste.

Splittelse i småpartiene

Ser man på antall strykninger i forhold til stemmer partiene mottok, topper imidlertid småpartiene strykningsstatistikken.

Kystpartiets førstekandidat, Ahmed Aadan Warsame, ble strøket på 14 av i alt 173 stemmesedler. Noe som gir han en strykningsprosent på overveldende 8,09 prosent.

I NKystpartiet er det åpenbart heller ikke orden i rekkene. Av 56 velgere, strøk over syv prosent førstekandidat Kato Bjørkli, mens en rekke av partiets andre listekandidater hadde en strykningsprosent på over 3,5 prosent.

Den samme trenden ser man i Nordting og Alliansen.

– Ingen av endringene ble imidlertid gjennomført, da det fordrer at over 50 prosent av velgerne foretar de samme strykningene og renummereringene. Det er veldig strengt ved stortingsvalg, mens det er mye lettere å få gjennom endringer i fylkestingsvalgene, hvor kravet er åtte prosent, sier Bongo.