Frende: – Over 100 innmeldte forsikringssaker etter Ylva

Ylva gjorde stor skade i Nord-Norge torsdag. Takene blåste av mange fjøs, og tusenvis mistet strømmen. Det verste ekstremværet ser nå ut til å være over, men også fredag blåste et tak av et hus i Finnmark. Samtidig begynner forsikringsskadene å renne inn.

– Vi har stor pågang på telefonen nå. I morgentimene fredag passerte vi 100 registrerte skader. De fleste er bygningsskader, flest så angst i Helgelandsområdet, sier skadesjef på bygning i Frende, Yngve A. Høvig.

Høvig forteller om tak, takstein og piper som har blåst av hus, naust som har blåst på sjøen og opp mot 30 innmeldte skader på båt og bil.

