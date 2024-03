SIK senior tar sterk avstand fra begrepene fotballpest, hets og sjikane innafor fotballen. Vi i SIK jobbe hver dag for å motvirke disse begrepene og for å ivareta samhold, miljø og ikke minst trivselen blant fotballfamilien i Nord-Troms. Derfor syns vi det e skikkelig stas å delta på Teigen Cup i Lyngenhallen og IKIL turneringa i Olderdalen.

For øvrig to flotte arrangement som betyr mye for seniorfotballen i vår region og som styrker både vårt samhold og tilhørighet på tvers av klubbene.

At Framtid i Nord velger å starte sin dekning av en flott seniorturnering med å presentere en helsides reportasje som fokuserer på fotballpest, hets og sjikane, reagerer vi i SIK sterkt på. Vi forsvarer på ingen måte at unødvendig språkbruk og høylytte reaksjoner på dommeravgjørelser skal få prege fotballkamper. Dem bør helst ikke forekomme.

Men alle vi som e både engasjert og delaktige i seniorfotballen gjennom mange år, vet at i kampens hete oppstår det uenigheter og at det kan bli spontane reaksjoner og språkbruk mellom spillere, trenere og dommere. Og ikke minst når de lokale seniorlagene som SIK, NIL, LK og IKIL brake sammen i prestisjefulle turneringer. Vi har tross alt kniva oss imellom i generasjoner. Etter kampslutt herske derimot samholdet, vi takker for kampen og e like gode venner selv om et nederlag svir og en seier gir godfølelsen en skikkelig boost.

Sånn skal det være og det her engasjementet e jo nettopp grobunn for at mange av oss syns det e så givans å stille opp i årevis for seniorfotballen i Nord-Troms. Derfor blir det bare trist at Framtid i Nord velger å fronte denne type reportasje fra en flott turnering dem sjøl står i spissen for. Og som vi i seniorfotballen i Nord-Troms e veldig takknemmelig for.

Ja, vi i SIK (og helt sikkert de andre klubbene i Nord-Troms) skal fortsatt ha fokus og prøve å gjøre en god jobb for å ivareta rekrutteringa både til våre seniorlag og ikke minst til dommerstanden blant våre unge her i Nord-Troms. Å ja, det e tight mellom lagan i Nord-Troms og det vil fortsatt være høy temperatur og gå ei kule varmt når vi møtes til dyst i disse tradisjonsrike og givende seniorturneringene i Lyngen og Olderdalen.

Det her engasjementet må vi ta vare på for det det e verdt og fotballkulturen står alt for sterkt i vår region til å gi slipp på det. Med ny hall i Nordreisa og planlagt ny hall på Skjervøy kan det til og med om kort tid arrangeres en seniorturnering i hver av disse fire kommunene gjennom et langt vinterhalvår. Det hadde vært spennende å fått til.

Debatten rundt rekruttering til dommerstanden i Nord-Troms og til fotballen generelt e svært viktig, og i det her rekrutteringsarbeidet må vi alle Nord-Troms klubbene stille opp med samme glød og engasjementet som vi gjør rundt vår egen spillerrekruttering. Å arrangerer ulike typer turneringer e bl.a et viktig bidrag til denne type rekruttering.

Så e det viktig at Framtid i Nord stille opp og lager fine reportasjer fra disse møteplassene, noe dem har vært flinke til gjennom mange år. Men overnevnte reportasje fra Teigen Cup 2024 mene vi både va skivebom og helt unødvendig.

Satt på spissen kan en slik reportasje være langt mer ødeleggans for rekrutteringa til dommerstanden enn at engasjerte trenere går litt over streken med å klage på noen dommeravgjørelsa i ei tett og prestisjefylt seniorturnering.

Til slutt vil vi ønske alle seniorlagan i Nord-Troms lykke tel med kommende serieåpning (som nærme sæ) og ikke minst til alle dommeran som kjenne på kroppen at no starte alvoret snart. Det blir fint å møtes ute på kunstgresset igjen.

Hans Kristian Mikalsen, nestleder SIK Senior Foto: Kjetil M. Skog

Bjørn Helge Pedersen, sportslig leder SIK senior

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no